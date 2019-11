Radni PiS nie odpuszczą budżetu obywatelskiego?

Podobnego zdania jest radny Tomasz Górzyński. - To wszystko fajnie brzmi - mówił na sesji. - To może wszyscy złóżmy nasze mandaty. W takim razie po co jesteśmy radnymi, po co nas mieszkańcy wybierali? Złóżmy mandaty, dajmy uchwały w ręce mieszkańców miasta.

- Obywatele wybrali swoich przedstawicieli, którzy ich reprezentują w radzie i mają dbać o ich interesy - powiedział wiceprzewodniczący rady Dariusz Jankowski. - Po to są radni. Po co więc robić 5 czy 10 procent funduszu obywatelskiego, zróbmy lepiej sto procent. Po co cała ta rada? Albo jedna osoba decyduje, albo będzie 150 osób decydować, co ma być robione w mieście.

O budżecie obywatelskim w Lubinie rozmawia się już od kilkunastu lat. Co jakiś czas temat powraca też wśród radnych miejskich. Jednak jak do tej pory lubinianie nie mają możliwości wykorzystania pieniędzy z kasy miejskiej na inwestycje w najbliższym otoczeniu. Wiele razy, kiedy o pomysł stworzenia budżetu obywatelskiego pytaliśmy prezydenta Roberta Raczyńskiego odpowiadał w ten sam sposób - cały budżet Lubina jest budżetem obywatelskim.

Obecne na sesji przedstawicielki stowarzyszeń działających w mieście nie kryły obudzenia z postawy radnych popierających prezydenta miasta.

- Jest nam przykro z tego powodu, że dyskusja stanęła na tym, że budżet obywatelski nie jest potrzebny. Jest mnóstwo inicjatyw, które wychodzą oddolnie i taki budżet ma służyć również to tego, by mieszkańcy pomyśleli i zadbali o swoje najbliższe otoczenie - powiedziała nam Edyta Zawadzka, prezes stowarzyszenia Miasto dla Mieszkańców. - Budżet obywatelski nie ma przewidywać remontów., To nie ma być budżet obywatelski czy inwestycyjny. Idea budżetu obywatelskiego jest taka by pobudzić mieszkańców do działania i obudzić ich kreatywność.

Ostatecznie projekt uchwały bez głosowania nad jego przyjęciem zwrócono pomysłodawcom do poprawki. Czy jeszcze raz trafi pod obrady rady? - Nie rezygnujemy z projektu stworzenia w Lubinie budżetu obywatelskiego. Dopracujemy nasze pomysły i jeszcze raz złożymy go pod głosowanie radzie miasta - powiedziała nam Patrycja Rozmus, szefowa klubu radnych Prawa i Sprawiedliwości. - To dla nas ważny projekt i zależy nam na tym by mieszkańcy Lubina mieli możliwość realizacji inwestycji, które dotyczą ich bezpośrednio i które sami wybiorą w głosowaniu nad budżetem.