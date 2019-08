Raczyński „jedynką” w stolicy? Prezydent Lubina rozważa tę propozycję

Mimo wszystko zaskoczeniem jest to, że Robert Raczyński nie będzie startował z list w okręgu legnickim. W październikowej batalii o mandaty zmierzy się z Jarosławem Kaczyńskim i Grzegorzem Schetyną.

W kuluarach pojawiają się już nazwiska możliwych kandydatów, którzy mogliby zastąpić Raczyńskiego, ale do tego jeszcze długa droga. Najpierw Bezpartyjni i Samorządowcy, których prezydent Lubina reprezentuje musieliby przekroczyć minimalny próg by myśleć o podziale mandatów.

Robert Raczyński bardzo długo zwlekał z decyzją o starcie w wyborach parlamentarnych. Jedną z przyczyn, o której sam wspominał w rozmowie z nami był fakt, że jeżeli zdobędzie mandat, poselski automatycznie zakończy się jego prezydentura w stolicy zagłębia miedziowego. Gospodarz Lubina nie będzie miał możliwości wyboru pomiędzy ławą sejmową a prezydenckim fotelem. To dla lubinian może oznaczać wcześniejsze wybory.

Raczyński jest ważną postacią związaną z samorządem na Dolnym Śląsku. Co do tego nikt nie ma wątpliwości. Czy w Warszawie jego nazwisko zdoła pociągnąć listę? Głosy w tej sprawie są podzielone. Na pewno większe szanse miałby we Wrocławiu, jednak tam „jedynką” będzie Ewa Zdrojewska.

Kto zatem pociągnie listę w okręgu legnickim? O to Bezpartyjni i Samorządowcy raczej nie muszą się martwić ponieważ na Dolnym Śląsku, w mateczniku bezpartyjnych, nie brakuje im ludzi. - W ciągu najbliższych dni będziemy ogłaszać nasze listy - dodaje Krzysztof Maj. - Na pewno też pojawimy się w regionie z naszymi propozycjami w kampanii wyborczej.