[Puchar Polski] Zagłębie Lubin zagra z drugoligowcem o awans do 1/8 rozgrywek Piotr Michalczyk

Piotr Krzyżanowski

Już dzisiaj o godzinie 18:00 w Lublinie miedziowi rozegrają kolejny mecz w rozgrywkach Pucharu Polski. Tym razem rywalem naszych piłkarzy będzie drugoligowy Motor Lublin i choć jest to mecz, który można zaliczyć do tych łatwiejszych, to właśnie takie mecze niejednokrotnie okazywały się najtrudniejsze. Można powiedzieć, że jedna drużyna taki mecz wygrać musi - w tym przypadku są to lubinianie, a druga jedynie może. Liczymy jednak na to, że nasi piłkarze będą w stanie szybko przypieczętować awans do 1/8 finału Pucharu Polski.