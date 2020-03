Przyszedł zbadać trzeźwość i odjechał pijany... autem

Do komisariatu Policji w Ścinawie zgłosił się 33-letni mężczyzna i poprosił funkcjonariuszy o sprawdzenie stanu trzeźwości, gdyż po pracy wypił alkohol i nie wiedział czy może wracać swoim samochodem do domu.

- Kiedy mężczyzna usłyszał wynik badania trzeźwości -1.26 promila, oświadczył, że przyjedzie po niego kolega i z nim wróci do swojej miejscowości. Jednak jak się później okazało, 33 – latek nie bacząc na nic, wsiadł za kierownicę swojego volkswagena i odjechał - powiedziała nam Sylwia Serafin, oficer prasowy KPP Lubin.

Jakie było zdziwienie policjantów, którzy patrolując ulice Ścinawy, zauważyli tego samego mężczyznę za kierownicą samochodu. - Został natychmiast zatrzymany do kontroli drogowej i stracił swoje prawo jazdy - dodaje policjantka. - Teraz 33 – latka czeka więcej konsekwencji. Odpowie przed sądem za jazdę w stanie nietrzeźwości. Za to przestępstwo grozi kara pozbawienia wolności do lat 2 oraz zakaz kierowania pojazdami nawet do 15 lat.