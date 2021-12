Przegląd tygodnia z 5.12.2021 w Lubinie. Najważniejsze wydarzenia od 28.11 do 4.12.2021. Sprawdź, czy nie minęło Cię nic ważnego

Poniżej prezentujemy pozostałe artykuły, które przyciągały w mijającym tygodniu uwagę czytelników w Lubinie. Co było tak istotne, że nie można było od tego oderwać wzroku?

Odwiedzamy fabrykę bombek Vitbis znajdującą się w Złotoryi. Złotoryjskie bombki już od kilkudziesięciu lat rządzą nie tylko polskim rynkiem. Oryginalne kształty, odważne kolory, ale też dopracowana klasyka – jest w czym wybierać. A jaka choinka będzie modna w tym roku? Pytamy o to prezesa Vitbis Błażeja Prusa.

Z okazji Barbórki (4 grudnia), w KGHM organizuje się zjazdy pod ziemię dla rodzin górników. Także w tym roku można się było zapisać i zobaczyć na własne oczy, jak wygląda praca męża, ojca, brata czy dziadka. Publikujemy zdjęcia z takich wypraw do kopalni sprzed blisko 10 lat.

Do zderzenia auta osobowego z pociągiem Kolei Dolnośląskich doszło na przejeździe kolejowym przy ulicy Bobrowej. Kierująca samochodem kobieta zginęła na miejscu. Pociąg Kolei Dolnośląskich jechał ze Zgorzelca przez Legnicę do Wrocławia. Skład ma ponad 2 godziny opóźnienia.

W ubiegłym tygodniu do naszej redakcji wpłynął mail, w którym mieszkanka Lubina, pochodzenia ukraińskiego, opisuje jak źle została potraktowana w jednej z lubińskich przychodni. Sprawą zajmuje się policja, gdyż mogło dojść do przestępstwa zagrożonego karą do lat trzech. Mamy odpowiedź dyrektora dr n.med. Jarosława Tomczyka.

Podziemne trasy turystyczne w Polsce to ukryty (a przynajmniej zagrzebany) skarb, który powinien poznać każdy żądny wrażeń turysta. W naszym kraju znaleźć można wiele niesamowitych podziemnych atrakcji, od solnych kin i kaplic Wieliczki, przez zalane wodą sztolnie kopalń, piękne, budzące respekt jaskinie, potężne podziemne bunkry, tajemnicze poniemieckie kompleksy, aż po nietypowe trasy spacerowe przez piwnice, korytarze i kanały, kryjące się pod naszymi miastami. Podziemne trasy i atrakcje turystyczne w Polsce to doskonałe kierunki weekendowych wycieczek w okresie niepewnej pogody.