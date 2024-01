Przegląd tygodnia z 28.01.2024 w Lubinie. Najważniejsze wydarzenia od 21.01 do 27.01.2024. Sprawdź, czy nie minęło Cię nic ważnego

Renesansowy pałac Czettritzów w Wałbrzychu razem ze swoim parkiem i dawnymi zabudowaniami dworskimi stanowi niepowtarzalną ozdobę Śródmieścia. To prawdziwa XVII-wieczna perła architektoniczna. Prezentujemy zimowe zdjęcia tej nietuzinkowej rezydencji będącej obecnie częścią kampusu wyższej uczelni.

W Głogowie zorganizowany został Protest Wolnych Polaków - manifestacja przeciw działaniom obecnego rządu. Zorganizował go głogowski Klub Gazety Polskiej.

oppo pad neo to tablet, który dzięki oszałamiające...

galaxy tab s6 lite to twoje niezastąpione narzędzi...

galaxy tab s6 lite to twoje niezastąpione narzędzi...

Marta Manowska znowu zachwyca internautów zdjęciami z podróży, publikowanymi na Instagramie. Tym razem popularna prezenterka wybrała się do kraju, który rzadko odwiedzają Polacy. Towarzyszy jej zgrana ekipa, w tym mężczyzna, którego fani rozpoznali od razu.

Poniżej prezentujemy pozostałe artykuły, które przyciągały w mijającym tygodniu uwagę czytelników w Lubinie. Co było tak istotne, że nie można było od tego oderwać wzroku?

Do Głogowa zjechali rolnicy kilku powiatów. Na protest przy krajowej „dwunastce” zjawiło się więcej osób i maszyn niż zakładali organizatorzy. Rolnicy zajęli parkingi po obu stronach drogi przy moście na Odrze i nie blokują ruchu. Protestujący wyrażają sprzeciw wobec dramatycznej sytuacji w rolnictwie polskim i europejskim.

O dolnośląskiej kopalni rud cynku i kobaltu w Krobicy koło Mirska słyszało niewiele osób. Wieś znajduje się z daleka od turystycznych szlaków. Ta niedoceniana perełka Gór Izerskich ma szansę zaistnieć dzięki przywróceniu pociągów na trasę z Mirska do Świeradowa-Zdroju. Pociąg po drodze zatrzymuje się na przystanku w Krobicy. A stąd jest kilka minut do Podziemnej Trasy Turystycznej Kopalni św. Jana. Wybierzcie się tam na wycieczkę!

Kolejny poranek z utrudnieniami na kolei na terenie Dolnego Śląska. Na trasie Jelenia Góra - Szklarska Poręba Górna z uwagi na przerwanie przez drzewo sieci trakcyjnej działa komunikacja zastępcza. Pociągi doznają opóźnień i są odwoływane z uwagi na przerwę w ruchu w okolicy Wrocławia Grabiszyn. Oto lista opóźnień i odwołanych pociągów.

Prawie każdej zimy pod Wałbrzychem powstaje prawdziwe lodowe królestwo. W sztolniach Osówki należącej do kompleksu Riese można obserwować unikalne lodowe formy przypominające skalne nacieki, a nieopodal, w nieczynnym kamieniołomie powstają niesamowite lodospady. Przypominamy, jak dojechać do tych obiektów i jak wyglądały w tym sezonie oraz poprzednich. To prawdziwe lodowe królestwo - zobaczcie!