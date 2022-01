Przegląd tygodnia z 23.01.2022 w Lubinie. Najważniejsze wydarzenia od 16.01 do 22.01.2022. Sprawdź, czy nie minęło Cię nic ważnego

Przegląd tygodnia: Lubin, 23.01.2022. 16.01 - 22.01.2022: top 3 artykuły

Oto lista najpopularniejszych w mijającym tygodniu wiadomości. Czy miałaś bądź miałeś okazję przeczytać je wszystkie?

Omikron podstępnie atakuje. Według brytyjskich naukowców niektóre z objawów nowego wariantu koronawirusa łudząco przypominają te charakterystyczne dla zwykłego przeziębienia. Na które dolegliwości najczęściej skarżą się chorzy? Sprawdź w galerii co powinno cię zaniepokoić.

Śmiertelny wypadek na obwodnicy Bolkowa. Jedna osoba nie żyje. Są utrudnienia w ruchu, droga jest zablokowana.

W styczniu 2017 zima była tak sroga, że jezioro w Kunicach zamarzło całkowicie. Pokrywa lodu zamarzniętego jeziora w Kunicach miała około 20 cm grubości i zachęcała tym samym do spacerów i do łowienia ryb. My spotkaliśmy pana Henryka Wójcika z Lubina, w Kunicach przez dwie godziny udało mu się złowić ponad dziesięć płoci. Łowienie ryb spod lodu jest w miarę bezpieczne, jeżeli jego warstwa to grubości 15-20 cm czytamy na stronie Polskiego Związku Wędkarskiego.