Przegląd tygodnia z 20.02.2022 w Lubinie. Najważniejsze wydarzenia od 13.02 do 19.02.2022. Sprawdź, czy nie minęło Cię nic ważnego

Przygotowaliśmy dla Ciebie tygodniową prasówkę. Jeśli w mijającym tygodniu byłeś zbyt zajęty, by nadążyć za informacjami z Lubina, zobacz teraz artykuły, które inni czytelnicy czytali najchętniej między 13.02 a 19.02.2022. Sprawdź, czy nie minęło Cię nic ważnego. Czy czytałeś artykuł: „Śmiertelny wypadek w KGHM. Nie żyje pracownik ZG Rudna”?

Przegląd tygodnia: Lubin, 20.02.2022. 13.02 - 19.02.2022: top 3 artykuły Oto lista najpopularniejszych w mijającym tygodniu wiadomości. Czy miałaś bądź miałeś okazję przeczytać je wszystkie? 📢 Śmiertelny wypadek w KGHM. Nie żyje pracownik ZG Rudna Tragiczny wypadek w ZG Rudna. Na oddziale G-19, podczas rozładunku stalowej blachy rany został mężczyzna. Niestety, nie udało się go uratować. 📢 Najnowsze ostrzeżenia GIS. Tych produktów lepiej nie spożywaj, są niebezpieczne. Zobacz, które wycofano w styczniu i lutym ze sklepów (18.2) GIS cały czas informuje na temat produktów, które nie spełniają obowiązujących norm i mogą stanowić zagrożenie dla zdrowia konsumentów. Postanowiliśmy zebrać najnowsze komunikaty i przedstawić je w niniejszym artykule. Sprawdźcie koniecznie! Szczegóły w galerii zdjęć. 📢 KGHM Zagłębie Lubin wygrało z Wisłą Płock, zobaczcie zdjęcia W 22. Kolejce Ekstraklasy Piłki Nożnej KGHM Zagłębie Lubin - Wisła Płock 3 : 1 , bramki dla Zagłębia zdobyli Martin Dolezal dwie i Łukasz Łakomy.

Tygodniowa prasówka 20.02.2022: 13.02-19.02.2022 Lubin: pozostałe wydarzenia Poniżej prezentujemy pozostałe artykuły, które przyciągały w mijającym tygodniu uwagę czytelników w Lubinie. Co było tak istotne, że nie można było od tego oderwać wzroku? 📢 PILNE! Oto zniszczenia po niżu Dudley na Dolnym Śląsku! Przed nami jeszcze groźniejsza wichura Eunice - ostrzega IMGW Tylko w nocy z czwartku na piątek dolnośląscy strażacy interweniowali ponad 300 razy! Wichury, które sprowadził na Dolny Śląsk niż Dudley zrywały dachy, łamały drzewa, uszkadzały samochody. Było bardzo niebezpiecznie (zobaczcie zdjęcia z Dolnego Śląska!). Tymczasem IMGW wydał kolejne ostrzeżenia drugiego i trzeciego stopnia. Objęły bez wyjątku cały kraj!

📢 Sanktuarium św. Rity w Smolnej. Rita w Smolnej jest od spraw beznadziejnych. Do świętej Rity przyjeżdżają tłumy z całej Polski 22 dzień każdego miesiąca to w Smolnej wielki dzień. W kościele gromadzą się prawdziwe tłumy, a wokół pachnie różami. Wszystko za sprawą uznania dla św. Rity, której relikwie od lat znajdują się w niewielkiej miejscowości pod Oleśnicą. Wierni zawierzają świętej sprawy beznadziejne przyjeżdżając na msze z całej Polski. 📢 Byliście w zamku w Czernej koło Głogowa? To perła Dolnego Śląska! Można go zwiedzać a także przenocować Ten urokliwy zamek nad samą Odrą znajduje się niedaleko Głogowa, w gminie Żukowice. Odrestaurowany obiekt w Czernej jest jednym z najpiękniejszych takich zamków nie tylko na Dolnym Śląsku, lecz w całym kraju. Choć to prywatna posiadłość, można go zwiedzać, a nawet w nim przenocować. Przypominamy zarówno głogowianom, którzy jeszcze nie mieli okazji go zwiedzić, ale też turystom i gościom odwiedzającym nasz region.

📢 TOP22 roślin w Nadleśnictwie Syców. Leśnicy rozwijają i przywracają naturze rośliny kolekcjonowane. Wiedzieliście, że mamy takie skarby? Arboretum Leśne im. prof. Stefana Białoboka prowadzone w Stradomi cieszy się uznaniem wśród mieszkańców i turystów. Miejsce, nazywane zielonymi płucami powiatu oleśnickiego ściąga tłumy z całej Polski. Przyjeżdżają najczęściej po to by odpocząć i nacieszyć oko. A jest co podziwiać, bo w zasobach leśników znajduje się wiele ciekawych okazów roślin kolekcjonowanych. Co to oznacza? Jakie to rośliny? 📢 Ogromny pożar hali magazynowej w Ścinawie na Dolnym Śląsku. Spłonęły dwie hale magazynowe z materiałami łatwopalnymi AKTUALIZACJA Kilkanaście jednostek Państwowej Straży Pożarnej gasiło pożar hali magazynowej dawnych zakładów produkcji chemii gospodarczej Pollena w Ścinawie, płonęły również śmieci wokół budynku. Pożar objął dwie hale. Gaszenie trwało kilka godzin.

📢 To historyczna chwila! Umowa na wdrożenie technologii reaktorów atomowych dla KGHM podpisana Po wstępnym porozumieniu przyszedł czas na oficjalną umowę. Polski KGHM i amerykański NuScale właśnie ją podpisały. To otwiera drogę do budowy czterech reaktorów atomowych w Polsce. 📢 Najpiękniejsza cerkiew w Polsce? Obejrzyjcie zdjęcia 25 ślicznych świątyń, które trzeba odwiedzić Cerkiew od stuleci jest tradycyjnym elementem polskiego krajobrazu, tak jak społeczności prawosławne i greckokatolickie są tradycyjną częścią religijnej mapy Polski. Stoją w większości polskich miast, te najpiękniejsze znajdziemy jednak w miejscach, gdzie prawosławie było w historii religią najsilniejszą - na wschodzie. Stąd w przeglądzie 25 najpiękniejszych cerkwi sfotografowanych przez naszych dziennikarzy przeważają świątynie z Małopolski, Podkarpacia, Roztocza, czy Podlasia. Ale jest też kilka niespodzianek. 📢 Walentynki 2022. Najbardziej miłosne miejscowości na Dolnym Śląsku. One są skazane na kochanie i pozytywne emocje Z okazji Walentynek przygotowaliśmy dla Was zestaw miejscowości na Dolnym Śląsku, które miłość, sympatię i dobre emocje mają w nazwie! One są po prostu skazane na pozytywne wibracje. Zobaczcie, oto najprzyjemniejsze, najbardziej uczuciowe nazwy miast, miasteczek i wsi w naszej okolicy! Nazwa zobowiązuje! Gdzie się znajdują te miejscowości i co warto w nich zobaczyć?

📢 Ile zarabiają policjanci na Dolnym Śląsku? Znamy stawki po podwyżce! Zapytaliśmy wrocławskich policjantów, na jakie zarobki mogą liczyć i otrzymaliśmy obszerną odpowiedź. Podajemy wykaz zarobków na danym stanowisku służbowym w policji po noworocznej podwyżce w wysokości około 612 złotych brutto (500 zł netto) miesięcznie. Wszystkie podane kwoty są zarobkami brutto oraz netto. Mundurowi przypominają, że rzeczywista wysokość pensji jest zależna także od wieku funkcjonariusza czy wysługi lat. "W ubiegłym roku do dolnośląskich policjantów dołączyło blisko 800 nowych funkcjonariuszy, ten fakt tylko potwierdza, że służba w naszej formacji jest coraz bardziej atrakcyjna. Każdego dnia daje dużo satysfakcji z niesienia pomocy innym, ale też pozwala rozwijać swoje pasje i zapewnić byt własnej rodzinie" - mówi asp. szt. Łukasz Dutkowiak z Komendy Wojewódzkiej Policji we Wrocławiu. Zobaczcie zarobki z podziałem na stopnie, znajdziecie je na kolejnych slajdach. Poruszajcie się przy pomocy strzałek lub gestów na ekranie smartfona

📢 Góra: Brutalnie zamordował matkę i chorego ojczyma. Przed domem, gdzie doszło do koszmaru, palą się znicze W Górze, w małym miasteczku na Dolnym Śląsku, 28-latek brutalnie zamordował swoją matkę i chorego na raka ojczyma. Przy domu, w którym doszło do koszmaru, ludzie zapalają znicze.

