Przegląd tygodnia z 17.09.2023 w Lubinie. Najważniejsze wydarzenia od 10.09 do 16.09.2023. Sprawdź, czy nie minęło Cię nic ważnego

Giełda samochodowa w Lubinie przy stadionie piłkarskim zaprasza co tydzień, w każdą sobotę. Można tam kupić i sprzedać nie tylko samochód i części, ale też meble, starocie, odzież, obuwie. Zobaczcie, co tam znaleźliśmy w piękny, wrześniowy dzień!

Do zderzenia dwóch aut doszło na drodze Prochowice - Lubin w Miejscowości Gogołowice. Jedna osoba poniosła śmierć na miejscu a trzy ranne i przewiezione do szpitala. Policja i prokuratura ustalają przyczynę wypadku. Droga jest nieprzejezdna.

Wrocławscy seniorzy rozpoczęli obchody swojego święta. Inauguracja Dni Seniora odbyła się w weekend kolorowym Marszem Kapeluszy, a "królewska para" odebrała klucze do miasta. Od tej chwili aż do połowy października we Wrocławiu będą trwały Dni Seniora, czyli cykl imprez dedykowanych zarówno mieszkańcom, jak i turystom. Zobaczcie zdjęcia niesamowitych przebrań i kapeluszy w galerii zdjęć.

Nie w budynku, a na łonie natury. Nie w siermiężnych namiotach, ale w luksusowych warunkach. Na Dolnym Śląsku furorę robią miejscówki glampingowe. Powstają głównie tam, gdzie są cudowne widoki, słychać szum drzew i śpiew ptaków. Sprawdźcie, gdzie są najlepsze glampingi na Dolnym Śląsku i ile kosztuje nocleg.

Przyjeżdżali tu letnicy, szukając kontaktu z naturą i pięknych pejzaży. Tylko tutaj są tak wspaniałe widoki na całe Karkonosze. Docenili to artyści oraz aktorzy, którym michałowickie ścieżki dają natchnienie. Droga do wioski biegnie przez tunel wykuty w granitowej skale. To jak tunel do innego świata!