Przegląd tygodnia z 13.03.2022 w Lubinie. Najważniejsze wydarzenia od 6.03 do 12.03.2022. Sprawdź, czy nie minęło Cię nic ważnego

Przegląd tygodnia: Lubin, 13.03.2022. 6.03 - 12.03.2022: top 3 artykuły

Oto lista najpopularniejszych w mijającym tygodniu wiadomości. Czy miałaś bądź miałeś okazję przeczytać je wszystkie?

W autokar przewożący piłkarzy Miedzi Legnica do Jastrzębia uderzyło auto osobowe. Według nieoficjalnych informacji jedna osoba poniosła śmierć na miejscu, natomiast druga została przetransportowana helikopterem do szpitala.

Z tego co udało nam się ustalić, piłkarzom Miedzi Legnica nic się nie stało. Policja ustala przyczynę wypadku.

Koszmarny wypadek pod Ścinawą. Dziś nad ranem (11.03) samochód uderzył w drzewo. Kierowca zginął na miejscu.

Niezwykle popularny wśród polkowiczan i wielu mieszkańców Dolnego Śląska Aquapark doczeka się gruntownej przebudowy. W planie jest m.in. odtworzenie wieży z rurami zewnętrznymi, modernizacja rury pontonowej, a w miejsce „dzikiej rzeki” budowa zjeżdżalni trójtorowej.