Przegląd tygodnia w Lubinie, najważniejsze wydarzenia od 21.06 do 27.06.2020, sprawdź czy nie minęło Cię nic ważnego

Od pierwszego lipca obowiązywać będzie nowa matryca VAT. Wiąże się to z tym, że za niektóre produkty przyjdzie nam zapłacić więcej, a za niektóre mniej. Co podrożeje od lipca 2020?

Sławskie Centrum Kultury i Wypoczynku zaprasza na plaże nad jezioro. Sezon kąpielowy rozpoczyna się od soboty, 27 czerwca. Wszystko jest już przygotowane.

Policjanci z Lubina musieli interweniować w jednym z bloków, po tym jak dyżurny odebrał zgłoszenie o mężczyźnie, który umyślnie wybił szyby w windzie budynku wielorodzinnego. Zniszczone zostały również auta, które stały pod blokiem.

Jeśli wybieracie się nad morze, koniecznie sprawdźcie, co musicie zabrać ze sobą! Okazuje się, że w reżimie sanitarnym, narzuconym przez epidemię koronawirusa, z wielu rzeczy korzystać nie będziecie mogli. Co z parawanami, leżakami, naczyniami do gotowania, suszarką do włosów, pościelą itd.? Rozmawialiśmy z dwiema stacjami sanitarnymi i kilkoma właścicielami obiektów. Wiele zależy od podejścia właścicieli obiektów. Odpowiedź pod kolejnymi zdjęciami.