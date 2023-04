Przegląd prasy z tygodnia 9.04.2023. Co działo się w Lubinie. Zobacz, jakie wydarzenia przeoczyłeś

Wielkanoc zbliża się wielkimi krokami. Życzenia z okazji świąt wielkanocnych przesyłami bliskim i dalszym, co roku. Już tylko kilka dni dzieli nas od Zmartwychwstania Pańskiego, dlatego przygotowaliśmy dla was zbiór krótkich, fajnych, mądrych, oficjalnych oraz wzruszających życzeń. Oryginalne grafiki możecie pobrać, klikając w zdjęcie. Niektóre są naprawdę piękne.

Tygodniowa prasówka 9.04.2023: 2.04-8.04.2023 Lubin: pozostałe wydarzenia

Poniżej prezentujemy pozostałe artykuły, które przyciągały w mijającym tygodniu uwagę czytelników w Lubinie. Co było tak istotne, że nie można było od tego oderwać wzroku?

Najświętsze relikwie Chrześcijan można znaleźć w kilku parafiach na Dolnym Śląsku, m.in. na wałbrzyskim Podzamczu, w Jeleniej Górze, pod Legnicą, w Bolesławcu czy Lubaniu. To maleńkie drzazgi pochodzące z drzewa Krzyża Świętego. Do Wałbrzycha relikwie Męki Pańskiej trafiły 23 lata temu dzięki zabiegom biskupa Tadeusza Rybaka, ordynariusza diecezji legnickiej, kiedy proboszczem był Andrzej Raszpla. W Bolesławcu można się do nich modlić oglądać od 300 lat!