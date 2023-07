Przegląd prasy z tygodnia 30.07.2023. Co działo się w Lubinie. Zobacz, jakie wydarzenia przeoczyłeś

Jak wyglądały plaże nad Bałtykiem 50 lat temu? Jak plażowano za PRL-u? Lato i wakacje i w czasach PRL były czasem, kiedy można było nie tylko odpocząć, ale i się pokazać. Co się nosiło na plaży? Zabieramy Was w sentymentalną podróż na wczasy!

Schronisko dla Bezdomnych Zwierząt we Wrocławiu nie ma łatwo w wakacje. Stado kotów się powiększa, samotne psy z utęsknieniem czekają na nowe domy, a adopcje zwalniają, bo ludzie rzadziej decydują się na ten krok przed urlopem. Zobacz, jakie urocze zwierzaki mieszkają we wrocławskim schronisku. Może wśród nich jest twój wymarzony pupil!

Drewniany kościółek św. Jadwigi Śląskiej z XVI wieku to jeden z największych skarbów Rybnicy Leśnej w gminie Mieroszów w powiecie wałbrzyskim. Jednej z najstarszych wsi w Sudetach. Ponad 400-letnia świątynia ma wyjątkowy klimat i charakter. Upodobali ja sobie zakochani. Przyjeżdżają tu z różnych zakątków Polski, by przysiąc sobie miłość po wieki. Wyjątkowy kościołek, znany też jako kościół z pelikanem w Rybnicy Leśnej, będzie remontowany.

Zoo w Łącznej w gminie Mieroszów w powiecie wałbrzyskim jest lubiane i popularne w regionie. Mniejsze i tańsze od Ogrodu Zoologicznego we Wrocławiu, ale także bardziej kameralne. A to cenią sobie turyści. Co ciekawe, Zoo w Łącznej posiada jedyną w Polsce grupę wilków polarnych. A jeszcze w lipcu tego roku planowane jest otwarcie strefy Australii oraz strefy Ameryki Południowej.

W sobotę (22.07) na dachu Galerii Dominikańskiej odbyły się pokazy tańca na rurze. Akrobatyczne umiejętności prezentowały instruktorki i uczennice z wrocławskiej szkoły tańca Royal Pole Dance Academy. Ależ one są wygimnastykowane! Mamy dla Was mnóstwo zdjęć i film. Zobaczcie.

Kolejne lato w pełni a władze Wrocławia od lat nadal nie mają pomysłu, co zrobić z ruinami byłego basenu przy ul. Harcerskiej na Oporowie. Głębokie na cztery metry niecki są wypełnione wodą, w której zalega mnóstwo śmieci i butelek po alkoholu. Wśród nich pływają ryby, żaby i kaczki. Przy basenie gromadzi się też młodzież, urządzając niebezpieczne zabawy nad głęboką wodą i na dziurawych pomostach. Teren został przez miasto nieskutecznie zabezpieczony i od lat brakuje wciąż pomysłu, co zrobić z obiektem. Przez niekompletne ogrodzenie, każdy może tam wejść. Czy musi dojść do nieszczęścia, żeby władze miasta podjęły w końcu decyzję, co zrobić z niebezpiecznymi i popadającymi z roku na rok w coraz większą ruinę basenami? Zobaczcie film i zdjęcia.