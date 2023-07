Przegląd prasy z tygodnia 2.07.2023. Co działo się w Lubinie. Zobacz, jakie wydarzenia przeoczyłeś

KGHM oficjalnie otworzyło szyb GG-1 w Kwielicach. Został on połączony podziemnymi chodnikami z kopalną Rudna. Jest to 31. i najgłębszy szyb miedziowej spółki. Ma on głębokość 1348 metrów i jest najgłębszym miejscem w Polsce, do którego może zjechać człowiek.

Silny wstrząs w KGHM. Górnicza siódemka w ZG Rudna. Na szczęście był to wstrząs kontrolowany, bez załogi w pobliżu. Wstrząs odczuło wielu mieszkańców regionu.

Pierwsza niedziela wakacji to idealny moment, żeby zaprosić Was do naszej strefy chill na Targu w Osieku. Gdy już kupicie wszystko co najlepsze od naszych lokalnych producentów, będziecie mogli wygodnie zasiąść w leżaku lub na ławce i spróbować czegoś pysznego do zjedzenia na miejscu.