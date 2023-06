Przegląd prasy z Lubina. Sprawdź najważniejsze informacje z wczoraj. Prasówka 8.06.2023

Premier Mateusz Morawiecki spotkał się w środę (7.06) ze związkowcami w kopalni "Turów". Poinformował, że "żaden sąd nie będzie nam dyktował, co to znaczy bezpieczeństwo energetyczne" i niezależnie od wszystkiego nie pozwoli zamknąć kompleksu. W spotkaniu uczestniczył także Jacek Sasin, wicepremier i minister aktywów państwowych, który od początku konfliktu wokół Turowa był zaangażowany w spór i opowiadał się po stronie górników.

W środę (7.06) doszło do bardzo groźnego wypadku na dojeździe do drogi nr 8 pod Wrocławiem. Samochód osobowy marki Audi, wypadł z jezdni na lokalnej drodze prowadzącej do ronda w Magnicach (na trasie Wrocław - Kłodzko). Po uwolnieniu kierowcy z wraku pojazdu, trwała jego reanimacja. Niestety, po godzinie 11 lekarz stwierdził zgon mężczyzny.