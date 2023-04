Przegląd prasy z Lubina. Sprawdź najważniejsze informacje z wczoraj. Prasówka 7.04.2023

Prasówka Lubin 7.04: top 3 artykuły z wczoraj

Oto lista najpopularniejszych wczoraj wiadomości. Czy miałeś okazje przeczytać je wszystkie?

Jacek C. były burmistrz Boguszowa - Gorc i były starosta wałbrzyski jest już skazany prawomocnym wyrokiem Sądu Apelacyjnego we Wrocławiu za przyjęcie łapówki. Ma spędzić w więzieniu 5 lat i 3 miesiąc. Dzisiaj, 6 kwietnia wrocławscy policjanci do walki z korupcją publikują film, jak ówczesny burmistrz Boguszowa-Gorc przyjmuje łapówkę! Schował do kieszeni 50 000 zł! Ku przestrodze.