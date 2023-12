Przegląd prasy z Lubina. Sprawdź najważniejsze informacje z wczoraj. Prasówka 5.12.2023

Kilkuset górników KGHM razem ze swoimi rodzinami stawiło się rano w lubińskim kościele, by świętować wspomnienie ich patronki - św. Barbary. To dzisiaj przypada Barbórka. Zobaczcie zdjęcia z dzisiejszych obchodów.

Grudzień to czas, kiedy niejednego z nas o zawrót głowy przyprawia myśl, co podarować bliskim na święta Bożego Narodzenia. Podczas Targów Książki we Wrocławiu, mieszkańcy Stolicy i innych miast Dolnego Śląska jednogłośnie stwierdzili, że najlepszym prezentem jest książka. O tym, jakie tytuły są na liście Top of the Top i o jakich tytułach marzą, zobaczcie w materiale wideo.