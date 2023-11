Przegląd prasy z Lubina. Sprawdź najważniejsze informacje z wczoraj. Prasówka 30.11.2023

Podziemna Trasa Turystyczna Zamku Książ to turystyczny hit Wałbrzycha. Właśnie mija 5 lat od udostępnienia turystom podziemi Książa. I okazuje się, że inwestycja za ponad 2 mln zł zwróciła się z nawiązką. Przez ten czas, a trzeba odliczyć prawie dwuletnią cowidową przerwę, podziemia Zamku Książ zwiedziło ponad 536 000 ludzi! To naprawdę dużo. Zobaczcie film i zdjęcia.

Płacz i wołanie o pomoc na kilka godzin przed śmiercią Gabriela Seweryna – w sieci krąży film z jego udziałem nagrany w pobliżu jego pracowni na Rynku.

Dramatyczny wypadek we Wrocławiu. We wtorek wieczorem osobowe BMW z dwiema osobami spadło z wysokiego nabrzeża do rzeki Odry we Wrocławiu. Samochód natychmiast zatonął w lodowatej, głębokiej wodzie. Młodzi ludzie wcześniej "driftowali" na lodzie. Zabawa mogła skończyć się tragedią.