Przegląd prasy z Lubina. Sprawdź najważniejsze informacje z wczoraj. Prasówka 25.05.2023

Jeśli tam jeszcze nie byliście, to warto nadrobić zaległości. Są niezbyt znane i wciąż do odkrycia. O wyjątkowości Gór Łużyckich świadczy ich położenie. Często wystarczy tylko jeden krok, żeby znaleźć się po niemieckiej lub czeskiej stronie i korzystać z uroków tutejszej kuchni, architektury oraz widoków. Te ostatnie zapierają dech w piersiach. Czy warto tu przyjechać na wycieczkę? Przekonajcie się sami. Mamy dużo zdjęć i przygotowanych opisów. Czechy i Niemcy stoją przed wami otworem!

Pałac w Szczepowie koło Głogowa, należący do detektywa Krzysztofa Rutkowskiego wciąż czeka na kupca. Cena za wysoka? Tymczasem w gminie trwa procedura dotycząca zwiększenia o 100 procent podatku od nieruchomości. I to za 5 lat wstecz.

Nie ma co siedzieć w domu, gdy przyroda budzi się do życia, a na Dolnym Śląsku mamy mnóstwo pięknych miejsc, by to obserwować. Gdzie trawa jest soczysta, drzewa w kwiatach, motyle na łąkach, pąki kwiatów na krzewach, przeczytajcie poniżej i poznajcie nasze propozycje wiosennych wycieczek. W galerii zobaczcie, jak pięknie kwitną tam teraz kwiaty i krzewy.