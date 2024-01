Przegląd prasy z Lubina. Sprawdź najważniejsze informacje z wczoraj. Prasówka 19.01.2024

Do ogarniania. Do rysowania. Do zakochania. Nie ma...

– W związku z waloryzacją rent i emerytur od 1 marca wzrośnie próg uprawniający do świadczenia 500 plus dla osób niezdolnych do samodzielnej egzystencji – przekazał rzecznik ZUS Paweł Żebrowski. Maksymalna kwota świadczenia pozostanie bez zmian – 500 zł netto.

Doskonały włoski makaron, który można podać w wersji wykwintnej lub budżetowej. Nikt nie zorientuje się, że to kryzysowa potrawa, ponieważ wygląda i smakuje jak we włoskim bistro. Znika z talerzy tak samo szybko, jak powstaje.

Cena wywoławcza za budynek stacji Pilchowice-Zapora nie jest wygórowana. Wprawdzie nabywca będzie musiał się sporo natrudzić, by doprowadzić budynek do porządnego stanu, ale mogą mu to wynagrodzić wspaniałe widoki i otoczenie. Ze stacji rozciąga się widok na Karkonosze oraz jezioro Pilchowickie. Stąd jest rzut beretem do słynnego mostu kolejowego, który planował wysadzić Tom Cruise. Stacja Pilchowice -Zapora leży na trasie linii kolejowej z Jeleniej Góry do Lwówka Śląskiego. Mają na nią wrócić pociągi. Za ile PKP wystawiła na sprzedaż dworzec Pilchowice-Zapora? Przeczytajcie poniżej.