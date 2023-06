Przegląd prasy z Lubina. Sprawdź najważniejsze informacje z wczoraj. Prasówka 16.06.2023

O życie 45-letniego motocyklisty stoczyli przegraną walkę strażacy z Mieroszowa i Wałbrzycha. Do wypadku doszło dziś (14 czerwca) tuż po godz. 17 w Nowym Siodle w gminie Mieroszów w powiecie wałbrzyskim. Oto co ustaliła policja.

Koniec roku szkolnego coraz bliżej! Wkrótce rozpoczną się wakacje. Dzieci z niecierpliwością przybędą do szkół, aby odebrać swoje świadectwa i oficjalnie rozpocząć letnią przerwę od nauki. Czy zastanawialiście się, jak wyglądały zakończenia roku szkolnego w przeszłości? Zarówno przed wojną, jak i w czasach PRL, koniec roku był również obchodzony uroczyście. Czy różnił się od dzisiejszych obchodów? Zajrzyj do zdjęć z Narodowego Archiwum Cyfrowego, które przedstawiają uchwycone w kadrze dawne czasy.

Miasto z Piasku w Kolejkowie to stworzona z ponad 10 ton piasku wystawa czasowa, która od środy (14 czerwca) czeka w Sky Tower we Wrocławiu. Budowle i zamki z piasku, ogromny piaskowy smok oraz kolejkowiczanie budujący świat z przedmiotów pozostawionych na plaży to zdecydowanie coś, co warto zobaczyć!