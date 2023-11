Przegląd prasy z Lubina. Sprawdź najważniejsze informacje z wczoraj. Prasówka 14.11.2023

Prasówka Lubin 14.11: top 3 artykuły z wczoraj

Oto lista najpopularniejszych wczoraj wiadomości. Czy miałeś okazje przeczytać je wszystkie?

Każde dolnośląskie miasto ma swoje tajemnice, zakamarki i obiekty nietypowe. Do tych ostatnich należy duża, zagadkowa srebrna kula ustawiona na podporach, zdobiąca przestrzeń pomiędzy dwoma najważniejszymi placami Śródmieścia w Wałbrzychu. Zamysł artystyczny tej powstałej w 2011 roku instalacji zaskakuje do dziś i chyba każdy ma swój pomysł na nazwę dla tej wielkiej "kuli". Podpowiadamy, gdzie jej szukać i co ona oznacza.