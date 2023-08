Przegląd prasy Lubin 8.08.2023. Sprawdź zestawienie najważniejszych informacji z wczoraj w Lubinie

Mercedes GTR Black Series, Covetta ZR1, Lamborghini Huracan Evo, Maclaren 570 GT, Ferrari 488 Pista oraz Ferrari f8 Tributo zapraszają na imprezę. Nadchodzi Black Diamonds 2023, czyli impreza dla tych, którzy we krwi mają benzynę. To już 8 - 10 września 2023 w Starej Kopalni w Wałbrzychu. Tanio nie będzie.

Pijawki lecznicze i bańki ogniowe to dwie metody leczenia, które wykorzystują naturalne mechanizmy pobudzania układu odpornościowego i krążenia. Obie metody mają długą historię i są częścią medycyny ludowej i alternatywnej. Przedstawiamy podstawowe informacje o tych dwóch metodach, ich działaniu, wskazaniach i przeciwwskazaniach.

Jelenia Góra to miasto położone w Karkonoszach, które każdego roku przyciąga coraz więcej turystów. Bliskość górskich kurortów takich jak Szklarska Poręba czy Karpacz sprawia, że jest to świetne miejsce na bazę wypadową do eksploracji Gór Izerskich czy karkonoskich szlaków. Sprawdzamy jakie darmowe atrakcje czekają na odwiedzających stolicę Karkonoszy.