Przegląd prasy Lubin 5.08.2023. Sprawdź zestawienie najważniejszych informacji z wczoraj w Lubinie

Do dwóch poważnych pożarów samochodów przewożących wielotonowe ładunki doszło 4 sierpnia we wczesne popołudnie na drogach Dolnego Śląska. Strażacy okolic Jawora gasili o pożar naczepy ciężarówki przewożącej artykuły spożywcze oraz pojazd ciężarowy przewożący zboże. Zobaczcie zdjęcia z tych zdarzeń.

Rudbekie i jeżówki to piękne i popularne rośliny ogrodowe, które kwitną latem. Wyjaśniamy, co różni te kwiaty, a jakie są podobieństwa między nimi. Sprawdź, jak wyglądają te rośliny i jak odróżnić jeżówkę od rudbekii.

Dodatkowe pieniądze, które popłyną do samorządów to uzupełnienie subwencji ogólnej. Gminy, powiaty i miasta same zdecydują, na co przeznaczą kolejne rządowe wsparcie. Mogą wykorzystać środki na wydatki bieżące lub dalsze inwestycje dla swoich mieszkańców. Dla samorządów dolnośląskich wsparcie będzie bardzo konkretne i duże. Rekordową kwotę w Kotlinie Jeleniogórskiej dostanie Jelenia Góra.

Harleyowcy ciągną pod Śnieżkę. Od 3 do 6 sierpnia w Karpaczu odbywa się Polish Bike Week. Od 16 lat przyjeżdżają na niego motocykliści z całej Europy. To okazja do zaprezentowania wypieszczonych maszyn, udziału w wielkiej paradzie ulicami Karpacza oraz zabawie na koncertach rockowych i bluesowych. Dla wczasowiczów to jedyny moment, by zrobić sobie zdjęcie na tle fantastycznych maszyn. Poznajcie program zlotu harleyowców. Kiedy zaplanowano widowiskową paradę?