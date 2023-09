Przegląd prasy Lubin 30.09.2023. Sprawdź zestawienie najważniejszych informacji z wczoraj w Lubinie

Policja zatrzymała pięć osób, które uczestniczyli w procederze zwożenia odpadów komunalnych z… woj. mazowieckiego i zakopywania ich na terenie powiatu lubińskiego. Trzech mężczyzn wpadło na miejscu zasypywania śmieci, a dwóch ujęto w województwie mazowieckim.

Ryanair już teraz zaczyna sprzedaż biletów lotniczych na okres Bożego Narodzenia i Nowego Roku. Promocja „Zimowe wypady” to okazja, by tanio spędzić Święta za granicą. Można trafić na prawdziwe okazje, np. lot do Skandynawii za 55 zł, do Londynu za 84 zł, do Mediolanu za 100 zł. Do kiedy trwa promocja i jakie są zasady? Sprawdźcie szybko i zarezerwujcie tanie loty dla siebie.