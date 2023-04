Przegląd prasy Lubin 28.04.2023. Sprawdź zestawienie najważniejszych informacji z wczoraj w Lubinie

Prasówka 28.04 Lubin: pozostałe wydarzenia

Poniżej prezentujemy pozostałe artykuły, które przyciągały wczoraj uwagę czytelników w Lubinie. Co było tak istotne, że nie można było od tego oderwać wzroku?

Sery pleśniowe należą do najzdrowszych rodzajów tego mlecznego przetworu. Zwarta w nich lub na ich skórce pleśń, a także drożdże, to szlachetne szczepy drobnoustrojów. Zapewniają nie tylko wspaniały smak i wyjątkowy wygląd, ale też mają zaskakujące korzyści zdrowotne. Zobacz, jakie są rodzaje serów pleśniowych, jak powstają, co zawierają i jak działają na organizm. Podpowiadamy też, ile sera pleśniowego można jeść w codziennej diecie, a kto powinien go unikać.