Przegląd prasy Lubin 22.07.2023. Sprawdź zestawienie najważniejszych informacji z wczoraj w Lubinie

Zamek Leśna Skała w Szczytnej w powiecie kłodzkim został udostępniony turystom zaledwie dwa lata temu i natychmiast stał się hitem. W ub. roku zamek na górze Szczytnik odwiedziły tłumy ciekawskich. W tym roku gospodarze dopiero spodziewają się natężenia ruchu. To przez upały, bo większość turystów z ostatnim czasie wybierała wypoczynek nad wodą. A jest co oglądać. Wyobraźnię turystów rozpala choćby fakt, że to tutaj hitlerowcy chowali skarby przechwycone w czasie II wojny światowej...

Netflix potrzebuje rąk do pracy przy produkcjach filmowych, m.in. na Dolnym Śląsku. Szuka ludzi młodych, którzy najpierw wezmą udział w warsztatach, a później dostaną pracę i przepustkę do magicznego świata filmu, branży rozrywkowej i szansę na karierę. Co ciekawe, warsztaty organizowane pod hasłem "Nakręć się na przyszłość" są całkowicie darmowe. Netflix zapłaci też za jedzenie i noclegi. Zgłaszać można się do 30 lipca. Spróbujesz?