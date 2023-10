Przegląd prasy Lubin 21.10.2023. Sprawdź zestawienie najważniejszych informacji z wczoraj w Lubinie

Przygotowaliśmy dla Ciebie poranną prasówkę. Zobacz artykuły, które nasi czytelnicy czytali najchętniej wczoraj, 20.10, w Lubinie. Sprawdź, czy nie minęło Cię nic ważnego. Czy czytałeś artykuł: „Uwielbiasz aromat suszonych grzybów? Dowiedz się, jak suszyć grzyby, aby zachować ich niepowtarzalny smak”?

Prasówka Lubin 21.10: top 3 artykuły z wczoraj Oto lista najpopularniejszych wczoraj wiadomości. Czy miałeś okazje przeczytać je wszystkie? 📢 Uwielbiasz aromat suszonych grzybów? Dowiedz się, jak suszyć grzyby, aby zachować ich niepowtarzalny smak Suszenie grzybów to sposób na zachowanie ich cennych składników odżywczych i intensywnego smaku. Jest to sztuka kulinarna, która wymaga wiedzy, cierpliwości oraz odpowiedniego podejścia. W poniższym artykule przyjrzymy się bliżej temu procesowi, omawiając najważniejsze kroki i zasady, które pomogą uzyskać doskonałe rezultaty. Dowiesz się, jakie gatunki grzybów nadają się do suszenia, jak przygotować je do tego procesu oraz jakie metody suszenia są najskuteczniejsze.

📢 Najpiękniejsze domy nad jeziorem na sprzedaż na Dolnym Śląsku. Własna plaża w zasięgu ręki! Oferty, zdjęcia, ceny Marzycie o własnym domu nad jeziorem? Prezentujemy kilka atrakcyjnych domów w różnych rejonach Dolnego Śląska. Gdy za oknem szaruga, może warto pomyśleć, jak by to było mieć własną plażę? Prezentujemy zdjęcia, ceny i szczegóły aktualnych ofert z serwisu https://www.otodom.pl/.

📢 Już w niedzielę, 22 października 37. edycja Biegu Barbórkowego o Lampkę Górniczą w Lubinie KGHM zaprasza mieszkańców Zagłębia Miedziowego i całego Dolnego Śląska do udziału w 37. Biegu Barbórkowym o Lampkę Górniczą w Lubinie. Do Biegu zgłosiło się prawie 1000 osób!

Prasówka 21.10 Lubin: pozostałe wydarzenia Poniżej prezentujemy pozostałe artykuły, które przyciągały wczoraj uwagę czytelników w Lubinie. Co było tak istotne, że nie można było od tego oderwać wzroku? 📢 Rak piersi rozwija się przez zanieczyszczenia powietrza. To już pewne, normy na pyły PM2,5 będą obniżone w Unii Europejskiej Statystyki raka piersi są powalające, a ryzyko wciąż rośnie. To dlatego, że w ogromnej mierze wpływa na nie zanieczyszczenie powietrza. Wyniki nowych badań prezentowanych aktualnie na kongresie Europejskiego Towarzystwa Onkologii Medycznej (ESMO) napawają smutkiem, ale jest nadzieja. Efekty ich prac wzięto pod uwagę i już niedługo czeka nas znaczne zmniejszenie dopuszczalnych norm smogu.

📢 Gotowe scenariusze lekcji: „Chłopi” Władysława Reymonta. Prowadź inspirujące zajęcia z młodzieżą o słynnej lekturze „Chłopi” Władysława Reymonta to jedna z najważniejszych pozycji w kanonie lektur. Jak zainspirować młodzież do odkrywania tej klasyki? Nowe Horyzonty Edukacji Filmowej przygotowały scenariusze lekcji dostosowane do uczniów w szkołach ponadpodstawowych. MEiN zachęca nauczycieli do korzystania z tych materiałów które stanowią doskonałe narzędzie do pogłębionego zrozumienia i interpretacji tej wybitnej powieści. Poznaj tematy lekcji i pobierz bezpłatne gotowe scenariusze lekcji oraz karty pracy. 📢 Studenci polkowickiej uczelni zainaugurowali nowy akademicki rok. Kształci się tam około tysiąca osób Na Uczelni Jana Wyżykowskiego w Polkowicach zainaugurowano nowy rok akademicki. W tym roku rozpoczęło go więcej studentów niż w roku ubiegłym. Uczelnia zaoferowała im także nowe kierunki kształcenia.

📢 Trzebniczanie pokłonili się świętej Jadwidze. W sobotę wyruszy pielgrzymka z Wrocławia do św. Jadwigi Śląskiej w Trzebnicy FILM, ZDJĘCIA Co roku, w przeddzień święta Jadwigi Śląskiej, obchodzonego 16 października, odbywa się Piesza Pielgrzymka do Trzebnicy. To głęboka religijna tradycja, upamiętniająca postać św. Jadwigi, która wywodziła się z Bawarii i w młodym wieku wyszła za mąż za Henryka I Brodatego, księcia wrocławskiego. Jadwiga znana jest z hojności i pomocy, jaką okazywała chorym i ubogim.

iPolitycznie - A. Wojciechowska van Heukelom i M. Gramatyka