Przegląd prasy Lubin 16.01.2024. Sprawdź zestawienie najważniejszych informacji z wczoraj w Lubinie

To były chwile jak z filmu. Wałbrzyscy policjanci eskortowali kobietę w ciąży, u której zaczęła się akcja porodowa. Rodząca ciężarna wraz z ojcem dziecka jechali do Wałbrzycha aż z powiatu ząbkowickiego, nie znali miasta i bardzo się denerwowali. Zauważyli ich policjanci, bo nie zatrzymali się przed skrzyżowaniem przy znaku stop.

Dramat w Boguszowie - Gorcach. Zginęła kobieta, mieszkanka ulicy Kasprowicza. Zgłoszenie, które wpłynęło do straży pożarnej mówiło wybuchu pieca. Straż pożarna potwierdza, że doszło do pożaru i apeluje o właściwe użytkowanie urządzeń grzewczych i o to, by nie składować materiałów do palenia, ani żadnych innych w bezpośrednim sąsiedztwie pieca. Bo może dojść do tragedii