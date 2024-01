Przegląd prasy Lubin 11.01.2024. Sprawdź zestawienie najważniejszych informacji z wczoraj w Lubinie

Egzaminy zawodowe 2024 trwają. Błędny klucz odpowiedzi, który przekazała Centralna Komisja Edukacji sprawił, że uczniowie techników i szkół branżowych podchodzący dziś do egzaminu zawodowego, oblali test. Co się wydarzyło i jakie konsekwencje poniosą uczniowie? Czy będą musieli powtarzać egzamin? Znamy szczegóły.

40 nowych policjantów, w tym 16 kobiet ślubowało. Wzmocnią kadry dolnośląskiej policji. Akty ślubowania policjantom wręczył Komendant Wojewódzki Policji we Wrocławiu nadinsp. Paweł Półtorzycki, a w uroczystości oprócz kadry kierowniczej i nowych funkcjonariuszy, brali udział najbliżsi i rodziny nowych adeptów policyjnych.

Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydał kolejne alerty przestrzegające przed mrozem na Dolnym Śląsku. Mróz znowu będzie dwucyfrowy, a temperatura spadnie do - 17 st. C. Ciekawostką jest to, że dzisiaj na Dolnym Śląsku zaszło zjawisko inwersji,a to oznacza, że im wyżej, tym było cieplej. Najcieplej na Śnieżce, gdzie z reguły jest najzimniej!