Przegląd prasy Lubin 1.09.2023. Sprawdź zestawienie najważniejszych informacji z wczoraj w Lubinie

31 sierpnia 1982 roku na Placu Wolności w Lubinie doszło do manifestacji mieszkańców związanej z rocznicą Porozumień Sierpniowych. Mimo pokojowego charakteru demonstracji, gdy dobiegała końca, funkcjonariusze Milicji Obywatelskiej brutalnie zaatakowali jej uczestników, używając m.in. broni palnej, środków chemicznych i pałek szturmowych. W następstwie tych działań śmierć poniosło trzech uczestników demonstracji, a kilkunastu innych zostało poważnie rannych. Ofiary Zbrodni Lubińskiej: Michał Adamowicz, Mieczysław Poźniak i Andrzej Trajkowski.

Kamelie to piękne rośliny ozdobne, które w polskich warunkach najczęściej uprawia się w doniczkach. Mają przepiękne kwiaty, jednak dość trudno się ich doczekać. Radzimy, na co zwrócić uwagę i co robić, żeby kamelia zakwitła. Ważne jest podlewanie, nawożenie, ale też odpowiednia temperatura.