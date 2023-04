Przegląd prasy Lubin 1.04.2023. Sprawdź zestawienie najważniejszych informacji z wczoraj w Lubinie

Najmniejsze mieszkanie wystawione na sprzedaż na Dolnym Śląsku ma tylko 15 mkw i znajduje się w Świebodzicach. To nowoczesny, dobrze wyposażony mikroapartament, w którym mieszkały dwie osoby! A nawet urządzały w nim imprezy dla przyjaciół. Jak to możliwe? Zobaczcie zdjęcia!

W środę o godzinie 15:30 dwóch mężczyzn napadło na Biedronkę w Legnicy. Mieli przy sobie przedmiot przypominający broń, którym celowali do ochroniarza. Po niecałej godzinie zostali zatrzymani przez policję. Zobaczcie poniżej nagranie z monitoringu.

W piątek (24 marca) w Nowej Rudzie na Dolnym Śląsku 23-letni mężczyzna pobił kobietę. Okazało się, że to policjantka po służbie, która z uzasadnionych przyczyn chciała mu zabrać kluczyki do samochodu. Ten w złości rzucił się na funkcjonariuszkę z pięściami i uciekł.

Jeśli szukacie pomysłu na wycieczkę, Dolina Pereł powinna wpaść wam w oko. Powstała z miłości Adolfa von Bissinga do Marii, a turyści, spacerujący po szlaku, znajdą tam mnóstwo dowodów miłości umieszczonych wzdłuż rzeki, gdzie na co dzień mieszkają bobry. W połączeniu z jeziorem Leśniańskim i Złotnickim ten zakątek tworzy niesamowity klimat do zwiedzania również zimną. Jest uroczo! Zobaczcie na zdjęciach i poznajcie historię największych atrakcji turystycznych w okolicy Leśnej. Warto przyjrzeć się im bliżej, bo z dnia na dzień pogoda jest coraz ładniejsza.

Piotr Wojtyczka opublikował w mediach społecznościowych zabawny filmik, w którym jednak twardo wylicza sukcesy wałbrzyskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej. Jak podkreśla, tak dobrej kondycji i wyników finansowych strefa nie miała od lat. Filmik jest odpowiedzią na konferencję prasową polityków Platformy Obywatelskiej, którzy zarzucili Wojtyczce, że "ryba psuje się od głowy"... Obejrzyjcie filmik.