Przegląd prasy 8.12.2021 Lubin. Zobacz wczorajszą prasówkę, poznaj najważniejsze informacje z Lubina

Dziś odbyła się konferencja prasowa ministra zdrowia Adama Niedzielskiego. Polityk przedstawił najnowsze obostrzenia, które będą obowiązywały od 15 grudnia. Co się zmieni?

Grudzień to zazwyczaj w KGHM czas świętowania i barbórkowych imprez. Jednak w tym roku, podobnie jak w poprzednim, z powodu pandemii Polska Miedź odwołała oficjalne imprezy. Nie było ani piwnych karczm dla górników ani babskich combrów.

Ania Łukaszów wokalistka zespołu Raz2- Tribute tu Maanam bardzo serdecznie zaprasza nie tylko lubinian na koncert , który odbędzie się w CK MUZA w Lubinie 18.12 o godz.19.00.

Będzie to koncert wyjątkowy, ponieważ weźmie w nim udział gość specjalny - żywa legenda polskiego rocka - Bogdan BODEK Kowalewski - świetny muzyk, wieloletni basista Maanamu, współtwórca największych przebojów grupy i autor elektryzujących słówek w utworach "Lipstick on the glass", "Krakowski spleen", "Kocham Cię kochanie moje", "Lucciola" i wielu innych, które będzie można usłyszeć w trakcie wspólnego koncertu.

