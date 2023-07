Przegląd prasy 7.07.2023 Lubin. Zobacz wczorajszą prasówkę, poznaj najważniejsze informacje z Lubina

O możliwości zamknięcia oddziału położniczo-ginekologicznego pracownicy dowiedzieli się z mediów społecznościowych i z relacji z sesji Rady Powiatu Oleśnickiego. To właśnie ten powiat ma przejąć pacjentów oddziału ginekologiczno-położniczego z Milickiego Centrum Medycznego. Sytuacją jest zbulwersowany burmistrz Gminy Milicz Piotr Lech, która jest mniejszościowym udziałowcem. Na dzisiaj, 6 lipca zwołano w tej sprawie nadzwyczajna sesję Rady Powiatu Milickiego.

Rap Stacja Festiwal rusza dziś na dobre. Dziś, 6 lipca, na scenie Old School Stage - Killaz Group i Peja. W sobotę m.in. koncert Maty. Bilety do kupienia online i przy wejściu na teren festiwalu.

Już 7 lipca, czyli w najbliższy piątek, BIG Lubin zaprosi najmłodszych do świata magii i teatru. Dzieci będą miały doskonałą okazję, by obejrzeć niesamowite pokazy, spotkać bohaterów ulubionych bajek, pomalować buzię i bawić się świetnie na świeżym powietrzu. Wydarzenie pełne magii, kolorów i radosnych emocji z pewnością umili maluchom wakacyjny dzień.

Safari na Stawach Milickich to niecodzienna propozycja dla turystów. Ci, którzy skuszą się na unikalną wycieczkę „Foto Safari”, będą mieli niebywałą okazję podziwiać cudowne widoki w kompleksie Ruda Sułowska w rezerwacie przyrody Stawy Milickie. Trasa wycieczki prowadzi tam, gdzie na co dzień nie dociera nikt. W miejsca, które są niedostepne dla przeciętnego człowieka...

Ciekawe miejsca na Dolnym Śląsku nigdy się nie kończą: atrakcje warte odwiedzenia można tu spotkać na każdym kroku. Każdy weekend przy dobrej pogodzie to znakomita okazja, by wybrać się na dłuższą wycieczkę po regionie i nacieszyć się jego pięknem. Jako inspirację przygotowaliśmy dla was galerię pięknych zdjęć, wykonanych przez fotografa Jana Kołkowskiego. Znajdziecie wśród nich niektóre zakątki znane i nieznane, które naprawdę warto odwiedzić tego lata w podróży po Dolnym Śląsku.