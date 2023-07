Przegląd prasy 6.07.2023 Lubin. Zobacz wczorajszą prasówkę, poznaj najważniejsze informacje z Lubina

Dzisiaj, 5 lipca we Wrocławiu doszło do bardzo niebezpiecznego zdarzenia. Na placu Nowy Targ zaatakował nożownik. Poranił dwie osoby. Teraz na miejscu zdarzenia pracują służby, m.in. kryminalni.

Co lata wieczorem latem? I to całymi stadami, wplątując się we włosy, czepiając ubrań i obijając o twarze ludzi? To guniak czerwczyk, który masowo występuje nie tylko w czerwcu, ale przede wszystkim w lipcu i wtedy intensywnie daje znać o sobie. Wyjaśniamy, czy guniak czerwczyk gryzie oraz czy jest niebezpieczny dla nas lub ogrodu. Poznaj tego „lipcowego chrabąszcza”.