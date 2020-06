Przegląd prasy 4.06.2020 Lubin, zobacz wczorajszą prasówkę, poznaj najważniejsze informacje z Lubina

Prasówka Lubin 4.06: top 3 artykuły z wczoraj

Oto lista najpopularniejszych wczoraj wiadomości. Czy miałeś okazje przeczytać je wszystkie?

W ciągu kilku najbliższych dni rząd ma ogłosić złagodzenie zakazu przekraczania granicy. Już od miesiąca do Polski bez kwarantanny mogą wjeżdżać osoby pracujące w Unii Europejskiej. Teraz zgodę dostaną także turyści. Być może stanie się to już od 15 czerwca. Do jakich popularnych wśród turystów krajów będzie można wyjechać? Jakie obowiązują tam dziś restrykcje i zasady? Sprawdź, klikając w galerię zdjęć powyżej. Na kolejne slajdy możesz przechodzić za pomocą strzałek lub gestów.

Do kradzieży doszło doszło na terenie galerii handlowej, a sprawcy uciekali w kierunku ulicy Komisji Edukacji Narodowej. W pościg ruszyli policjanci.