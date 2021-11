Przegląd prasy 30.11.2021 Lubin. Zobacz wczorajszą prasówkę, poznaj najważniejsze informacje z Lubina

Spółka KGHM znalazła się na celowniku oszustów, którzy próbując się pod nią podszywać naciągają ludzi. Choć minęło już nieco czasu o pierwszych informacji na temat przestępców, naciągacze wciąż działają. Reklamują się nawet na popularnych portalach. Zobaczcie jak to wygląda.

W ubiegłym tygodniu do naszej redakcji wpłynął mail, w którym mieszkanka Lubina, pochodzenia ukraińskiego, opisuje jak źle została potraktowana w jednej z lubińskich przychodni. Sprawą zajmuje się policja, gdyż mogło dojść do przestępstwa zagrożonego karą do lat trzech.