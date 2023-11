Przegląd prasy 29.11.2023 Lubin. Zobacz wczorajszą prasówkę, poznaj najważniejsze informacje z Lubina

Całowanie to bardzo przyjemna forma wyrażania uczuć i tworzenia głębokiej więzi między dwoma osobami. Całujemy nasze dzieci, rodziców i partnerów. Jednak niektóre pocałunki mogą mieć przykre konsekwencje. Niewinny całus może przyczynić się do zakażenia groźną chorobą. Czy całowanie może być szkodliwe? Tymi chorobami możesz zarazić się przez pocałunek.

Do ogarniania. Do rysowania. Do zakochania. Nie ma...

Na mapie Dolnego Śląska znajduje się niesamowita atrakcja dla dzieci i młodzieży, która choć wiedzą o niej nieliczni, terminy zabukowane ma aż do wiosny 2024 roku! To Dom Drzewa w Miliczu, niesamowite "muzeum lasu", gdzie podczas zabawy i wykładów dzieci nabywają wiedzę o polskich lasach. Kiedy tylko dowiadują się o tym miejscu nauczyciele, organizują wycieczki z całej Polski. Bo atrakcja jest darmowa, a w środku jest niesamowicie, zobaczcie zdjęcia i film.

Na rządowych stronach internetowych można sprawdzić, czy nasz adres e-mail jest zagrożony wyciekiem danych, do jakiego doszło w ostatnich dniach z firmy diagnostycznej ALAB Laboratoria. Wystarczy zalogować się za pomocą usługi mObywatel. Firma wydała też oświadczenie ws. ataku na jej serwery.

Ceny na Jarmarku Bożonarodzeniowym we Wrocławiu od lat budzą niesłabnące zainteresowanie. Ile w 2023 roku zapłacimy za kubek grzanego wina? Jak kształtują się ceny w strefie gastronomicznej? Czy można tam znaleźć rękodzielnicze prezenty, a jeśli tak to ile kosztują? Jarmark wystartował w piątek 24 listopada 2023, a my postanowiliśmy to wszystko sprawdzić. Wybierając się na Jarmark Bożonarodzeniowy we Wrocławiu, warto przygotować gruby portfel.