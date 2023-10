Przegląd prasy 28.10.2023 Lubin. Zobacz wczorajszą prasówkę, poznaj najważniejsze informacje z Lubina

Przed 1 listopada częściej myślimy o przemijaniu, śmierci i zmarłych. Są miejsca, gdzie tę kruchość ludzkiego żywota dostrzega się i czuje bardziej. Dziś zabieramy Was do takiego właśnie zakątka. Wyjątkowe mauzoleum Magnisów w Ołdrzychowicach Kłodzkich o ocalenie którego walczy miejscowy proboszcz Stefan Łobodziński. Można je zobaczyć osobiście. Ksiądz odnalazł nawet potomka wielkiego rodu w nadziei, że pomoże odkryć tajemnice tego miejsca. Kim jest potomek Magnisów, co robi i gdzie przebywa?

Prasówka 28.10 Lubin: pozostałe wydarzenia

Przełom października i listopada to wyjątkowy czas. Na drogach panuje wzmożony ruch, a na cmentarzach gromadzą się tłumy ludzi. Tradycyjnie co roku, policja prowadzi akcję kontroli, tym razem o kryptonimie „Wszystkich Świętych”, (wcześniej nazywana „Znicz”). Drogi w tym okresie będą naszpikowane patrolami. Na co trzeba uważać, aby bezpieczne dotrzeć do celu i nie dostać mandatu? Ważne ubezpieczenie OC to podstawa.