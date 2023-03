Przegląd prasy 28.03.2023 Lubin. Zobacz wczorajszą prasówkę, poznaj najważniejsze informacje z Lubina

Prasówka Lubin 28.03: top 3 artykuły z wczoraj

Rodzeństwo z Wałbrzycha jest oburzone i domaga się wyjaśnień, dlaczego szpital w Rościszowie wydał ciało ich zmarłego taty zakładowi pogrzebowemu. Oddał też dokumenty, portfel i inne rzeczy osobiste. - Kiedy właściciel zakładu dowiedział się, że chcemy aby inny dom pogrzebowy pochował tatę, robił wszystko by nam to utrudnić - mówią Krzysztof i Wioletta z Wałbrzycha. - Mamy umowę ze szpitalem, nigdy wcześniej nie było skarg. Żal rodziny to wina tego, że zostali podburzeni przez właścicielkę innego zakładu pogrzebowego - odpiera atak właściciel zakładu. - A ja będę tępić patologię - zapowiada jego właścicielka.