Przegląd prasy 24.02.2022 Lubin. Zobacz wczorajszą prasówkę, poznaj najważniejsze informacje z Lubina

W wydaniu specjalnym telewizji ARD wyemitowano rozmowę z Olafem Scholzem na temat sytuacji wokół Ukrainy. Jak stwierdził kanclerz Niemiec, prezydent Rosji Władimir Putin chce zmienić geografię Europy i są to groźne działania.

Dzisiaj 23 lutego w Sadach Górnych odbyła się uroczystość połączenia tunelu na budowanej drogi ekspresowej S3. Tunel był drążony od strony Bolkowa i Kamiennej Góry. Ma 2,3 kilometra długości w obu kierunkach. Jest to najdłuższy tunel wydrążony w skale w Polsce!