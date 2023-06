Przegląd prasy 24.06.2023 Lubin. Zobacz wczorajszą prasówkę, poznaj najważniejsze informacje z Lubina

Dziś pierwszy dzień Dni Lubina. Mamy dla Was wielką paczkę zdjęć z tego wydarzenia. Tłumu na lubińskich błoniach nie byliśmy w stanie policzyć.

Lato już trwa, a wakacje właśnie się rozpoczęły. Jak spędzić najbliższe dwa miesiące, by móc cieszyć się wyjątkowymi chwilami? Co robić w sezonie urlopowym, jeżeli nie wybieramy się w odległą podróż? Jeżeli nie masz pomysłu, to koniecznie sprawdź nasze propozycje!

22 czerwca 2023 w godzinach wieczornych doszło do uszkodzenia pociągu w Sędzisławiu. Na miejscu pracowały służby, utrudnienia na linii kolejowej z Wrocławia Głównego do Szklarskiej Poręby przez Wałbrzych i Jelenią Górę trwają w poranek 23 czerwca.