Przegląd prasy 24.05.2023 Lubin. Zobacz wczorajszą prasówkę, poznaj najważniejsze informacje z Lubina

W maju można obserwować na niebie fantastyczne zjawisko. Nie potrzeba do tego żadnych specjalnych przyrządów, wystarczy wyjść na balkon, aby podziwiać spadające gwiazdy z roju Camelopardalidów. Kulminacja przewidziana jest na noc z wtorku na środę (23 na 24 maja 2023 roku). Wprawdzie obserwację mogą utrudnić przewidywane opady deszczu, jednak jest szansa na podziwianie niecodziennego zjawiska, bowiem pod koniec dnia ma się wypogodzić.

To już pewne! Czas schować grube jeansy głęboko do szafy i wyjąć te, w których będzie Ci nie tylko wygodnie, ale i chłodniej. Zrobiły to już Kożuchowska, Rusin i Kasprzyk. Te celebrytki wiedzą, jak się ubrać i są inspiracją modową dla wielu kobiet w różnym wieku. Zobacz, jak nosić i stylizować białe spodnie.