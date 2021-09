Przegląd prasy 23.09.2021 Lubin, zobacz wczorajszą prasówkę, poznaj najważniejsze informacje z Lubina

Nie żyje były biskup Edward Janiak. Jego śmierć potwierdziło biuro prasowe Konferencji Episkopatu Polski. Miał 69 lat. Biskup Janiak pochodzi spod Wrocławia, to właśnie w stolicy Dolnego Śląska został księdzem i przez sześć lat był biskupem pomocniczym w Archidiecezji Wrocławskiej. W 2012 objął urząd biskupa diecezjalnego kaliskiego. Był też bohaterem filmu braci Sekielskich „Zabawa w chowanego”. Dziennikarze zarzucili mu tuszowanie pedofilskich skandali w Kościele.

We wrześniu 2011 roku aktorzy Teatru im. Heleny Modrzejewskiej z Legnicy wystawili sztukę "Orkiestra" w reżyserii Jacka Głomba. Był to pomysł, aby opisać dzieje zagłębia miedziowego i mieszkających tu ludzi - powiedział Jacek Głomb. - Zaczęliśmy rozmawiać z mieszkańcami, członkami orkiestry górniczej i tak powstała opowieść, a na jej podstawie sztuka teatralna, która wprawdzie jest fikcyjna, ale oparta na wspomnieniach autentycznych osób. Aktorzy zjechali kilkaset metrów pod ziemie aby wczuć się w role górników. Zobaczcie zdjęcia z archiwum naszego fotoreportera Piotra Krzyżanowski.

Od piątku (24.09) osoby, które ukończyły 50 lat oraz wszyscy medycy będą mogli zarejestrować się na podanie trzeciej dawki przeciwko COVID-19. Warunkiem jest odstęp 6 miesięcy od pełnego zaszczepienia. Do tej pory trzecią dawkę mogły przyjmować tylko niektóre osoby, np. dializowane, poddawane chemio- lub radioterapii lub po przeszczepach. Czy poszerzenie katalog osób uprawnionych do trzeciej dawki to dobry pomysł? Jak dodatkowe szczepienie wpłynie na naszą odporność i zdrowie?