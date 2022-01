Przegląd prasy 22.01.2022 Lubin. Zobacz wczorajszą prasówkę, poznaj najważniejsze informacje z Lubina

UOKiK wraz z Inspekcją Handlową od przyszłego tygodnia rozpoczną stały monitoring cen produktów spożywczych w największych sieciach handlowych w Polsce. - Chcemy zweryfikować reakcję sprzedawców na ustawowe obniżki - zapowiedział prezes Urzędu. Jednak zdaniem ekspertów, to rozwiązanie nie spowoduje zbytniej ulgi w portfelach konsumentów.

W Dolnośląskim Urzędzie Wojewódzkim z rąk wojewody dolnośląskiego Jarosława Obremskiego, polskie obywatelstwo odebrał Rosjanin, który przez ponad dwie dekady przetrzymywany był na fermie drobiu pod Lubinem, gdzie zmuszano go do niewolniczej pracy. - Śniło mi się, że znów jestem na tej fermie. Że to nadal trwa - mówił dziś Gazecie Wrocławskiej Mikołaj Jerofiejew.