Przegląd prasy 18.07.2023 Lubin. Zobacz wczorajszą prasówkę, poznaj najważniejsze informacje z Lubina

Radość w Andrzejówce, ulubionym schronisku górskim Dolnoślązaków. Dostanie 586 000 zł na ratowanie i rekonstrukcje zabytkowego dachu. dach przeciekał i zagrożone były przyjęcia gości. Dobrą wiadomość przekazał turystom i zarządzającym obiektem, wicemarszałek dolnośląski Grzegorz Macko. - To pieniądze na ratowanie zabytków z Polskiego Ładu - zaznacza Macko.

Prokuratorzy Dolnośląskiego Wydziału Zamiejscowego Departamentu ds. Przestępczości Zorganizowanej i Korupcji Prokuratury Krajowej we Wrocławiu wraz z funkcjonariuszami Centralnego Biura Śledczego Policji doprowadzili do rozwiązania zbrodni sprzed 26 lat.- Związana była z tzw. wojną spirytusową w Zgorzelcu. O co w niej chodziło? Jak natrafiono na ślad zabójstwa? Kim są sprawcy?