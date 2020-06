Przegląd prasy 13.06.2020 Lubin, zobacz wczorajszą prasówkę, poznaj najważniejsze informacje z Lubina

Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu wydał ostrzeżenie I stopnia dotyczące możliwości wystąpienia opadów deszczu z gradem oraz burz.

Czytaj wygodniej najważniejsze wiadomości:

Producent: Huawei

Ceny: od 698 do 699 zł .

. Zobacz oferty

Producent: Apple

Ceny: od 1 580 do 2 299 zł .

. Zobacz oferty

Prasówka 13.06 Lubin: pozostałe wydarzenia

Poniżej prezentujemy pozostałe artykuły, które przyciągały wczoraj uwagę czytelników w Lubinie. Co było tak istotne, że nie można było od tego oderwać wzroku?

Lubicie dobre, zimne piwo? Oto najlepsze browary na Dolnym Śląsku zdaniem internautów z Google. Adresy w podpisach pod zdjęciami w naszej galerii.

Na początku czerwca powinien odbyć się grębocicki turniej wsi. Niestety, ze względu na epidemię koronawirusa został on odwołany. Jak w przypadku wielu takich imprez zostaje nam tym wspominać, do czasu aż sytuacja wróci do normalności.