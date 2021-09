Przegląd prasy 10.09.2021 Lubin, zobacz wczorajszą prasówkę, poznaj najważniejsze informacje z Lubina

Należący do KGHM zbiornik Żelazny Most, po rozbudowie o Kwaterę Południową będzie największym, a zarazem najlepiej monitorowanym obiektem w Europie oraz jednym z największych na świecie. Widać go nawet z kosmosu. O funkcjonowaniu Obiektu Unieszkodliwiania Odpadów Wydobywczych dyskutowano podczas XIX Międzynarodowej Konferencji Technicznej Kontroli Zapór.