Przegląd prasy 10.01.2024 Lubin. Zobacz wczorajszą prasówkę, poznaj najważniejsze informacje z Lubina

Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydał kolejne alerty przestrzegające przed mrozem na Dolnym Śląsku. Mróz znowu będzie dwucyfrowy, a temperatura spadnie do - 17 st. C. Ciekawostką jest to, że dzisiaj na Dolnym Śląsku zaszło zjawisko inwersji,a to oznacza, że im wyżej, tym było cieplej. Najcieplej na Śnieżce, gdzie z reguły jest najzimniej!

Znana i lubiana sałatka Cezar to pyszne połączenie sałaty, grzanek, sera i wyrazistego sosu. Proponuję przepis na sałatkę Cezar z kurczakiem, która świetnie sprawdzi się na obiad czy kolację. Jej przygotowanie nie jest trudne i nie wymaga krojenia wielu składników. Przekonaj się, jak pysznie smakuje sałatka Cezar i wypróbuj przepis na taki posiłek.

Nietypowe ogłoszenie sprzedaży nieruchomości na Dolnym Śląsku. Na sprzedaż jest zabytkowy kościół z 1580 roku. Znajduje się 30 km od granicy z Czechami, co ma być jego dodatkowym atutem, 35 km od Wałbrzycha i 55 km od Jeleniej Góry. Sprzedający nieruchomość dorzuca gratis przykościelny cmentarz. Na razie chętnych brak. Zobaczcie zdjęcia z serwisu otodom.pl oraz zdjęcia Michała Jabłońskiego.

Na termometrze za oknem dwucyfrowe mrozy, a w szkole chłodno. Jak jeszcze wysiądzie piec, to zimno murowane. 9 stycznia doszło do awarii energetycznej w szkole w Wałbrzychu. Sprawdziliśmy, jakie warunki są niezbędne, by odwołać zajęcia z uwagi na chłody.

Silne mrozy sprzyjają przemarznięciu, które może mieć opłakane skutki. Przechłodzenie organizmu nie tylko osłabia organizm i sprzyja infekcjom. Może też prowadzić do rozwoju hipotermii i odmrożeń, zagrażając zdrowiu i życiu, a wskazują na to pewne objawy. Stopnień przemarznięcia trudno ocenić na dworze, dlatego najlepiej rozgrzewać się ostrożnie i według ścisłych zaleceń. Zobacz, co robić.