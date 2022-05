Prezenty dla jednostek OSP z okazji Dnia Strażaka w Gminie Lubin

Gmina Lubin nie ukrywa dumy z dziewięciu działających na jej terenie Ochotniczych Straży Pożarnych. To jednostki w miejscowościach: Czerniec, Gorzyca, Krzeczyn Wielki, Księginice, Niemstów, Raszowa, Raszówka, Szklary Górne, Zimna Woda. Trzy spośród nich włączone są do Krajowego Systemu Ratowniczo –Gaśniczego, to strażacy z Niemstowa, Księginic oraz Zimnej Wody.

Ogółem w jednostkach działa 257 członków, w tym 34 kobiety. W OSP Niemstów oraz Raszówka są również Młodzieżowe Drużyny Pożarnicze, liczące razem 19 członków.

Wszystkie nasze gminne OSP posiadają samochody ratowniczo-gaśnicze – 1 ciężki, 4 średnie, 6 lekkich, 1 specjalny operacyjny.

W 2021 roku nasi strażacy wzięli udział w 278 działaniach ratowniczo-gaśniczych, w tym były 104 pożary i 174 razy miejscowe zagrożenia.

Poprzez swoje wyszkolenie i wyposażenie OSP gminy Lubin są wielkim wsparciem w czasie działań ratowniczych dla zawodowej Państwowej Straży Pożarnej w Lubinie.